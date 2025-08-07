Bakan Yumaklı’dan Çeşme’ye su müjdesi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık ve artan tüketim nedeniyle kesintilerle boğuşan Çeşme'ye su müjdesi verdi. Bakan Yumaklı, "Çeşme'ye birkaç gün içinde su verilecek" dedi. Dün akşam katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın gündeminde, İzmir'de yaşanan su krizi de vardı. Su kesintilerine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Bakan Yumaklı, "Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Suyu nerede kullanıyorsak kullanalım, tasarruflu kullanmamız gerekir. İzmir'de su kesintilerine başladı büyükşehir belediyesi. Barajlar kullanıldığı için su kesintilerine gitmek durumunda kaldılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.