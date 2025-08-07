  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Ağustos Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Ağustos Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 7 Ağustos Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ağustos Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ağustos Perşembe

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Gümüşpala

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bahçelievler

09:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yunus Emre

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ağustos Perşembe

09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Göksu

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli

09:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

09:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın ( 4332. Sk. )

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ağustos Perşembe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke

09:00 - 10:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
Cumhuriyet
Atatürk
Payamlı

09:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Dibekçi
Büyükkemerdere
Dündarlı
Dağdere
Somak
Çeriközü

10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeniköy ( 15. Cd. )
Özbey
Ahmetli

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA