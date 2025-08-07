İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ağustos Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Gümüşpala
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bahçelievler
09:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yunus Emre
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Göksu
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
09:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
09:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın ( 4332. Sk. )
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke
09:00 - 10:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
Cumhuriyet
Atatürk
Payamlı
09:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Dibekçi
Büyükkemerdere
Dündarlı
Dağdere
Somak
Çeriközü
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeniköy ( 15. Cd. )
Özbey
Ahmetli