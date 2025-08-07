Menemen’in eşsiz doğasına çöp döktürmeyeceğiz”

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Menemen Çaltı'ya çöp bertaraf tesisi kurma projesine tepki gösterdi. Başkan Pehlivan, "Bu girişim Menemenlilerin sandık iradesine kesilmeye çalışılan bir fatura ve verilmeye çalışılan cezadır. İlçemizin ekosistemine geri dönülmez zararlar verecek, su kaynaklarını kirletebilecek bu tesise karşıyız. Menemen'in yemyeşil doğasına çöp dökülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Pehlivan, "Bu girişim, Menemen halkı ve çevresi için yalnızca çevresel bir tehdit değil, aynı zamanda sağlık, tarım ve geleceğimiz açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Menemen'in çöpe değil, suya ihtiyacı var" yorumunda bulundu. İzmir'in 30 ilçesi içinde çöp tesisine adres olarak Menemen'in gösterilmesinin, maksatlı ve siyasi olduğunu dile getiren Pehlivan, "Doğrudan doğruya Menemen halkını ve halkın iradesini hedef almaktır" dedi.