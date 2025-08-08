  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de incirlere sabotaj!

Kan donduran olayda, çiftçi Halil Ö.’ye ait incir ağaçları matkapla delinerek, gövdelerine zehirli tarım ilacı enjekte edildi.

ÖZEL HABER NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

İZMİR Tire'de, Akmescit köyünde Halil Ö.'ye ait olduğu öğrenilen bir incir bahçesi akıl almaz bir sabotajla karşı karşıya kaldı. Hasadı bekleyen 30 ağaç, önce gövdelerinin çeşitli yerlerinden matkapla delindi, ardından da gövdelerine son derece zehirli olduğu belirlenen tarım ilaçları enjekte edildi.

AĞAÇLARI ZEHiRLEDiLER

AKILLARA durgunluk veren kan donduran olay köy sakinleri başta olmak üzere yetkilileri de şaşkına çevirdi. Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme yapılarak tutanak tutuldu. Ağaçlarının gövdelerine enjekte edilen zehrin öldürücü olduğu belirlendi.

