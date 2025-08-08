Tire’de çöp isyanı

İZMİR'İN Tire ilçesi Karateke Mahallesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mera alanına çöp dökülmesini protesto etmek amacıyla eylem düzenlendi. Mahalleli, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı eylemde, çöp kamyonlarının alana girişine izin verilmedi. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu eylemde yaptığı açıklamada, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince geçen yılki denetimlerde bölgede vahşi çöp depolama alanı tespit edildiğini, ardından da resmi yazıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına tüm çöp döküm faaliyetlerinin durdurulmasının tebliğ edildiğini belirtti. Uğurlu bunun bir çevre felaketi olduğunu ifade ederek, "Tire halkı olarak bu vahşeti kabullenmiyoruz. Tire çöplük değildir." dedi.