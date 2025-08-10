Doktorlardan organ bağışı

İZMİR Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Vaka Koordinatörü Doktor Rahmi Baykan, geçen hafta hastane acil servisteki doktor ve asistan doktorlar için organ bağışı hakkında seminer düzenledi. Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen seminere çok sayıda hekim ve asistan hekim katıldı. Organ nakli bekleyen hastalara umut olmak amacıyla düzenlenen seminere katılanlardan 23 doktor ve asistan hekim, organ bağışında bulunmaya karar verdi. Seminer, toplu organ bağışı etkinliğine dönüştü. Doktor Baykan, yaptığı açıklamada, "Acil hekimlerinin ve asistan hekimlerinin eğitimleri sürekli devam ediyor. Bu sene planlamalardan bir tanesi de organ nakli ve bağışı konusuydu. Seminer sonrasında organ bağışı farkındalığı oluşan hekim arkadaşlarımız bağışçı oldu. Bu sayede toplu organ bağışı etkinliği yapmış olduk" ifadelerini kullandı.