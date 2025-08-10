Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği, bunun da deniz üzerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde hissedileceği belirtildi. Fırtınanın, salı gecesi itibarıyla etkisini kaybetmesi ve rüzgarın şiddetinin azalması bekleniyor. Ancak fırtına süresince deniz trafiğinde aksamalar, görüş mesafesinde düşüş ve dalga boylarında artış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.