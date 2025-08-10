  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir’de TIR sahibi 180 liralık kantar ücreti için çalışanı vurdu

İzmir’de TIR sahibi 180 liralık kantar ücreti için çalışanı vurdu

İzmir’in Bornova ilçesinde 180 TL olan kantar ücretine sinirlenen tır sahibi, çalışanı pompalı tüfekle yaraladı. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de TIR sahibi 180 liralık kantar ücreti için çalışanı vurdu

Olay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6147/1 Sokak'taki kantarda meydana geldi. İddiaya göre, olaydan iki gün önce Aşkın K.'a ait TIR, kantarda tartım yaptırdı. Tartım ücreti olarak 180 TL istenince, şoför yanında para olmadığını söyleyerek ertesi gün getireceğini belirtti. Daha sonra şoförün kantar ödemesini yaptığı günün gecesinde kantar ücretinin alınmasına sinirlenen TIR'ın sahibi Aşkın K., çalışanı A.M.R. ile birlikte iş yerine geldi.

İzmir’de TIR sahibi 180 liralık kantar ücreti için çalışanı vurdu

Burada tartıştığı görevli Mehmet Ali Erdan'a (70) pompalı tüfekle ateş açtı.

İzmir’de TIR sahibi 180 liralık kantar ücreti için çalışanı vurdu

Önündeki demir korkuluk ve koluyla göğsünü kapatmaya çalışan Erdan, kolundan kırık ve vücudundan saçmalar ile yaralandı.

İzmir’de TIR sahibi 180 liralık kantar ücreti için çalışanı vurdu

Erdan, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Aşkın K.'nin ise yakalanma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA