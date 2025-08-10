Konak’ta kameralı çevre denetimi

İZMİR Konak Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak amacıyla moloz, eşya ile çeşitli atıkların çöp konteynerlerinin yanına, kaldırımlara veya boş alanlara uygunsuz şekilde bırakılmasına karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar sayesinde kaçak döküm yapan araçları tek tek tespit ediyor. Kameralara yakalanan araç sahipleri hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Bu yıl içerisinde 125 ayrı işlemde toplam 3 milyon 46 bin TL idari para cezası kesildi. Temiz ve düzenli bir Konak için yürütülen çalışmalara herkesin büyük bir duyarlılıkla destek vermesi gerektiğinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşlara ortak mücadele çağrısı yaptı.