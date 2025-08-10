  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sakız seferinde panik: Yolcu gemisi kontrolden çıktı!

İzmir’in Çeşme ilçesinden Sakız Adası’na gitmek üzere sabah saatlerinde hareket eden bir yolcu gemisi, liman girişinde makine arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Manevra kabiliyetini kaybeden gemi, rıhtımda demirli bulunan Yunanistan bandıralı gemilere çarparak durabildi. Çarpışma sonrası yolcular yaklaşık iki saat gemide mahsur kalırken, olay yerine sevk edilen römorkörler yardımıyla tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden yolcu gemisi, liman girişinde arıza yaparak kontrolden çıktı. Manevra kabiliyetini kaybeden gemi, limandaki Yunan gemilerine çarptı.

Bu sabah Çeşme'den Sakız Adası'na hareket eden bir yolcu gemisinin makine dairesinde arıza meydana geldi. Liman girişinde kontrolünü kaybeden gemi, rıhtımda bağlı bulunan Yunanistan bandıralı gemilere çarparak durabildi. Kaza sonrası yolcular gemide yaklaşık iki saat mahsur kaldı. Ardından, römorkörlerin yardımıyla tahliye edilen yolcular güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Öte yandan, çarpışma nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor.

