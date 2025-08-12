İzmir’de yangın! Sitede çıktı, makiliğe sıçradı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile Dikili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin sıçradığı 3 bina zarar gördü.

Yangına müdahalenin sürdüğü, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.