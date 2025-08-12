  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de yangın! Sitede çıktı, makiliğe sıçradı

İzmir'de yangın! Sitede çıktı, makiliğe sıçradı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Dikili ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitede yangın çıktı. Makililik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de yangın! Sitede çıktı, makiliğe sıçradı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir’de yangın! Sitede çıktı, makiliğe sıçradı

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile Dikili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin sıçradığı 3 bina zarar gördü.

Yangına müdahalenin sürdüğü, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA