Afet savaşçısı kadınlar

Buca'da Salı akşam otoyoldaki bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca sürdü. "Yeşil Vatan" için zor şartlarda yapılan mücadeleye çok sayıda gönüllü destek verdi. Tüm bu kötü haberlerin arasında yüzlere tebessüm ettiren şey ise gönüllülerin canhıraş verdikleri mücadele oldu.

İzmirli Anaokulu öğretmeni Tuğçe Ustaoğlu da alevlere karşı savaş veren gönüllüler arasında yer aldı. Gönüllü arkadaşıyla hortumla alevlere su sıkan, ekiplere hortum taşıyan Ustaoğlu, gece boyu çabaladı. Buca'ya keşif için gittiği sırada alevlerin yaklaşmasıyla kendini söndürme çalışmalarının ortasında bulan Tuğçe öğretmen, arama kurtarma ekibine 2 yıl önce katıldığını ekipteki badisinin de bir kadın olduğunu dile getirerek, orman gönüllüsü olmaya Yamanlar yangınında karar verdiğini söyledi.

NESİLLERE SORUMLULUK

Ustaoğlu, hem bir insan hem de öğretmen olarak sorumluluk hissettiğini ifade ederek, "Ormanları yanarken görünce dayanamadım, dedim ki 'Benim bu işi yapmam gerekiyor.' Çünkü ben bir öğretmenim ve benim gelecek nesillere bir sorumluluğum var. Bu şekilde eğitimlere başladık. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Tuğçe Ustaoğlu'nun deneyimli arama kurtarma badisi 27 yaşındaki Seray Göktürk ise iç mekan tasarımcılığı olan mesleğini mesleğini bir kenara bırakarak kendini afet bölgelerinde insan hayatını kurtarmaya adadı. Bayraklı Manavkuyu'daki Rıza Bey Apartmanı'nın önünde depreme yakalanan Göktürk, bina yıkıldığında tereddüt etmeden harekete geçti. Hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen, halkla birlikte 4 kişiyi enkazdan kurtardı. O an, hayatının dönüm noktası oldu. Depremden 1 ay sonra, Bayraklı Manavkuyu'da kendi imkanlarıyla 30 hanelik bir çadır kent kuran Göktürk, 6 Şubat 2023 depreminde de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 gün boyunca görev yaptı. 12 gün enkazda arama-kurtarma çalışmalarına katılırken, 6 gün insani yardım faaliyetlerinde bulundu.

YAMANLAR'DA TANIŞTILAR

İZMİR Yamanlar yangınında Tuğçe Hürrem Ustaoğlu ile tanıştıklarını ifade eden Göktürk, Tuğçe'nin güzel yüreği ve yardım isteğini geri çevirmeyerek onu da ekibe dahil ettiklerini anlattı.

Göktürk, "Karşıyaka Yamanlar'da 4 gün süren zorlu mücadelenin sonunda yangını söndürüp, Tuğçe ile takım arkadaşı yani 'Badi' olduk. Bir yıldır bu şekilde ekip ruhuyla yol yürüyoruz. Zorlandığımız noktalar olsa da çevremizin desteğiyle dimdik ayakta duruyoruz. Bir cana dokunabilmek bizi gururlandırıyor" diye konuştu.