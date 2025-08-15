Arkadaşının ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

İZMİR'DE denizden cansız bedeni çıkan 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'nın ölümüyle ilgili yakın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. 12 Ağustos'ta meydana gelen olayda Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin motosikletle bölgeye geldiği, uyuşturucu madde kullandıkları, madde etkisindeyken şakalaşmaya başladıkları daha sonra şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve boğuşma sırasında Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi F.Z., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.