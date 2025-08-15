Saygılı’dan Tugay’a ‘dönüşüm’ cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentsel dönüşüm çağrısı ile ilgili yaptığı çağrıya, "TOKİ'nin tamamladığı ancak Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davalar nedeniyle tapularını alamayan vatandaşlarımızın sorunu başta olmak üzere güzel İzmir'imizin kentsel dönüşüm sorunlarını her zaman çözmeye hazırız" cevabını verdi.

"MESELE SİYASET DEĞİL"

BİLAL Saygılı, "Bu kentin deprem gerçeğinin daima farkında olmuş bir iktidar olarak, Sayın Cemil Tugay'ın başta hükümetimizin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un, 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi sonrası ortaya koyduğu çaba ve gayreti takdir etmesini, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları övgüyle anmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Başkan'a hatırlatmak isterim ki; İzmir'de bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 30 bin konut yaptık. 2020 İzmir depreminden hemen sonra 6 bin konutu kısa sürede tamamlayıp depremzedelere teslim ettik. Ödemiş'te, Selçuk'ta, Seferihisar'da, Çeşme'de TOKİ konutlarını tamamladık. Ancak geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davalar nedeniyle tapularını alamayan vatandaşlarımızın sorunu başta olmak üzere güzel İzmirimizin kentsel dönüşüm sorunlarını her zaman çözmeye hazırız. Bizim için mesele siyaset değil, İzmir'in güvenli ve sağlam bir geleceğidir" ifadelerini kullandı.