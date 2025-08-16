Aradığı şifayı İzmir’de buldu

Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki Şeydanur Yüce, bir yıl kadar önce yemek yiyememe şikayetiyle doktora başvurdu. Yemek borusunun daralması nedeniyle bir yılda su bile içemez duruma gelen Şeydanur Yüce; Trabzon, Ankara ve Erzurum'da derdine çare bulamayınca soluğu İzmir'de aldı. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Günay'a ulaşan Şeydanur Yüce, bir yılın ardından ilk lokmasını yutabilmenin sevincini yaşadı. Şeydanur Yüce'nin annesi Suna Yüce, "Süleyman Bey bize yeniden umut aşıladı" diye konuştu.