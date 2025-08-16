İzmir’de barajlar alarm veriyor!

İzmir'de barajların doluluk oranları artık riskli bir seviyede. DSİ tarafından yayınlanan verilere göre yağışlar da olması gerekenden daha az yazdı. Yağışlar, bir önceki döneme göre yüzde 27,7 azaldı. Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki (göller hariç) aktif depolama miktarı 12 Ağustos itibarıyla 39,8 milyar metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl aynı dönemde 49,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

ÜÇ BÜYÜK KENT RİSKLİ

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 54,9 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 48,1'e düştü. Bu doluluk oranıyla İstanbul'un 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi. Ankara barajlarındaki doluluk oranı da geçen yıl yüzde 32,8 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 9,3'e kadar geriledi. Bu doluluk oranına göre başkentte üç aylık içme suyu kaldı.İzmir'deki barajların doluluk oranı da yüzde 13,2'den yüzde 4,1'e düştü. Buna göre İzmir barajlarında iki aylık içme suyu bulunuyor.

'TEDBİRLER ALINMALIYDI'

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar geçtiğimiz günlerde kuraklık riskiyle ilgili konuştu. Türkiye nüfusunun yüzde 70'nin yaşadığı Batı Anadolu'da toplam suyun yüzde 30'u gibi çok az bir bölümü bulunduğunu belirten Yaşar, zengin tarım ovalarının da bu bölgede yer aldığını söyledi. Yaşar, "Yaşadığımız kuraklık, basının ön plana çıkardığı kullanma suyunu etkilese de asıl sorun tarımda yoğunlaşmaktadır. Türkiye toplam suyunun yüzde 75 gibi çok büyük oranını tarımda vahşi sulama ile heba etmektedir. Yani suda tasarruf edilecekse öncelikle tarımda kullanılan suyun azaltılmasından geçmektedir. Tasarruf tedbirleri yaz başında alınmalıydı" dedi.