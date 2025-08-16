Katil komşusu çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kayıp olarak aranan ve daha sonra cesedi bulunan Suriyeli milyoner Ahmad Hasan'ın katilinin komşusu olduğu ortaya çıktı. Polisin büyük titizlikle çözdüğü cinayette üç kişi tutulanırken bir kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan zanlılardan ve araç içinde bıçakladığını itiraf eden U.D. cinayet sebebini alacak meselesi olduğunu iddia ederken ilçedeki iddia ise Suriyeli Hasan'ın yüklü miktarda bir parası için öldürüldüğü oldu. Öte yandan zanlılardan E.B'nin de ilçenin en büyük kuyumcularından bir ailenin mensubu olduğu ortaya çıktı.

TÜRKÇE MESAJ DETAYI

Temmuz ayının 12'sinde Suriyeli Muhaammed Ahmad'tan haber alamayan ailesi polisi ve savcılığa başvurarak para ve altın şantajıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

POLİS DİKKATİYLE ÇÖZÜLDÜ

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki ve teknik çalışmalar esnasında elde edilen kamera görüntüleri ve saha bilgilerinden hareketle İş makinaları işletmecisi U.B. (33), E.B. B.B. (39) ve B.B. (34) isimli 4 şüpheli 09.08.2025 günü gözaltına alındı.

Ahmad Hasan

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Savcı tarafından alınan izin sonrası şüphelilerle yapılan mülakatlar esnasında U.P. (24) isimli şüpheli kayıp şahıs ile aralarında alacak verecek meselesinin bulunduğunu, 12.07.2025 günü kayıp şahıs ile bir araya geldiklerini, araç içerisinde oturdukları esnada bu meseleden dolayı tartıştıklarını ve kayıp şahsı kesici alet ile öldürerek, evinin yanında bulunan ve daha önceden kazmış olduğu çukura gömdüğünü ve üzerini toprakla kapattığını, gömdüğü yeri de gösterebileceğini itiraf etmesi üzerine aynı gün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı eşliğinde şüpheliye yer gösterme işlemi yapılmış,kayıp şahsa ait ceset bulunmuş ve olayda kullandığı suç aleti bıçak ele geçirilmişti.

Cinayet Büro Amirliğince 12.08.2025 günü adli mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla şerbest bırakıldı.