Smyrna Antik Kenti tarihe ışık tutuyor

İzmir'de Prof. Dr. Akın Ersoy'un başkanlığındaki ekip, 20 bin kişilik kapasitesiyle Efes Antik Tiyatrosu büyüklüğündeki Antik Smyrna Tiyatrosu ile Smyrna Agorası'ndaki Roma dönemi hamamının gymnasium bölümünü gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. İzmir'in merkezinde yer alan Smyrna Antik Kenti, 2007'den bu yana yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerle kentin tarihine ışık tutuyor. Prof. Dr. Ersoy'un başkanlığında yürütülen çalışmalarda, Antik Smyrna Tiyatrosu ve Antik Smyrna Agorası'nda yer alan Roma dönemi hamamının gymnasium bölümü ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Antik Smyrna Agorası'nın antik dönemde yalnızca ticari ve idari bir merkez olmadığını vurgulayan Ersoy, sosyal etkinliklerin de gerçekleştirildiğini dile getirdi. Ersoy, Efes Antik Tiyatrosu büyüklüğünde bir tiyatroya daha sahip olduğunu vurguladı.