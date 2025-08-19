İzmir Karaburun’da feci olay! Gemiden düşen 1 kişi boğuldu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Türk bir şirkete ait 'ALCOR 3' isimli gemiden denize düştüğü bildirilen 1 kişi boğuldu.

Olay, dün gece yarısı saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Karaburun açıklarında lastik bottan denize düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşandığı sırada, bölgeye yakın bir başka lokasyonda bir Türk şirketine ait ALCOR 3 isimli gemiden 1 kişinin denize düştüğü ihbarı yapıldı. Olay yerine giden deniz polisi tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Saatler süren çalışmalar sonucu denizde erkek cesedine ulaşıldı. Bulunan cesedin, ihbarın yapıldığı gemiden düşen Türk vatandaşı 40'lı yaşlardaki İ.U.'ya ait olduğu bildirildi. İ.U.'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.