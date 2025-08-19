İzmir'de planlı su kesintilerinin tarihi uzatıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.