İzmir'de planlı su kesintilerinin tarihi uzatıldı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruda İzmir'de barajlardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle uygulanan su kesintilerinin tarihi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.



Kesinti programının detaylarının https://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

