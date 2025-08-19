  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'deki su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Son dakika İzmir haberleri... Tarihinin en kötü günlerini yaşayan İzmir'de çöplerin yanısıra uzun süredir yaşanan susuzluk sıkıntısı da vatandaşı bezdirdi. Son haber İZSU'dan geldi. Yapılan açıklamada, merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.

Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

