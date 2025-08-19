Kalyoncu: Barajın dibi görünmeden önlem alınmalı

EGE Üniversitesi Öğretim Üyesi, hidrobiyolog ve sosyolog Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir'deki su kayıp kaçakları ile ilgili, "İZSU kayıp kaçak konusunda kamuoyunu yanıltmakta ve güncel verileri kamuoyu ile paylaşmamaktadır. İzmir'de kayıp kaçak oranları halen yüzde 40 civarlarında olduğunu düşünmekteyiz. Kısıtlı olan su kaynaklarımızın yüzde 40 gibi önemli bir bölümü, daha musluğa gelmeden yok oluyor.

Kayıp kaçak miktarının azaltılması, doğrudan doğruya belediyenin işidir. Gelinen durumda Barajın dibi görünmeden önce alınması gereken tedbirler vardı, halen de vardır. Bu tedbirlerin alınması da zorunludur. Belediyeler bu tedbirleri uygulamaya geçirmekle yükümlü kuruluşlardır. Ancak gelinen durumda verilerin saklandığını ve ortada yapılmış bir iş olmadığını görmekteyiz. Belediyenin yapabilecekleri ve yapması gerekenler yapılmamıştır" dedi.