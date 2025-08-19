Orkinos ölümleri endişe yaratıyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde son haftalarda kıyıya vuran orkinos ölümleri üzerine Çeşme Çevre Derneği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yaklaşık 300'e yakın büyük orkinosun ölü ya da yaralı şekilde sahillere vurduğu bildirildi. Açıklamada, Ilıca Koyu'nda faaliyet gösteren orkinos çiftlikleriyle ilgili bazı iddialara değinildi. Bu iddialar arasında, balıkların yemlere ulaşmaya çalışırken ağlarda yaralanması, hastalıklı balıkların denize bırakılması ve antibiyotik kullanımının yaygın olması gibi konular bulunduğu aktarıldı. Dernek, bu iddiaların resmî makamlarca doğrulanmadığını, açıklama yapılmamasının ise söylentileri artırdığını belirtti.
