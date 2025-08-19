Tugay, Hüseyin Sezer’i görevden aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON'da kendi atadığı ismi görevden aldı. Yerel seçimlerden hemen sonra İZBETON Genel Müdürü olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından atanan Hüseyin Sezer, dün görevden alındı.

9 Nisan 2024'te göreve gelen Sezer, yaklaşık 15 ay göreve devam etti. Aziz Kocaoğlu döneminin bürokratlarından olan ve 10 seneden fazla İZBETON Genel Müdürlüğü yapan Hüseyin Sezer'in görevden alınması dikkat çekti. Sezer'in yerine henüz atama yapılmadığı öğrenildi.

Öte yandan Aziz Kocaoğlu ile yakın siyaset yürüten Hüseyin Sezer, 2011 yılında İZBETON Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Sezer, CHP'den üç kez milletvekili aday adayı olsa da hedefine ulaşamamıştı.