Beyin cerrahı Kaya evinde ölü bulundu

İZMİR'İN Gaziemir ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Op. Dr. Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
