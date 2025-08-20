İzmir’de eleştiriye mühür

İzmir Bornova'da gerçekleşen olayda CHP'li Bornova Belediyesi pes dedirtti. Olay, 15 Ağustos Cuma günü saat 16.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'ndeki bir odada bulunan Mevlana Mahallesi Muhtarlığı, iddiaya göre muhtar Şahin Işığan'ın belediyeye yönelik eleştirilerine kızan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin talimatı ile apar topar boşaltıldı.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Şahin Işığan

Yaşanan olayın ardından Yeni Asır'a konuşan Mevlana Mahallesi Muhtarı Şahin Işığan, "Hizmetsizliklerini sosyal medyada eleştirdiğim için bana 'Odayı boşalt' dediler. Ben de kızdım, 'Gelsin başkan boşaltsın' dedim ve çıktım. Sonrasında zabıtalar girip eşyalarımızı başka bir odaya taşımış. Bunu yapmalarının tek nedeni sosyal medyada yaptığım eleştiriler" diyerek tepki gösterdi.

'BAŞKAN REKLAM PEŞİNDE'

Muhtar Işığan, Bornova'daki hizmet yetersizliğini şu sözlerle anlattı: "Sokaklarımız leş gibi. Çöp dağları, bozuk yollar... Başkanla iletişim kurmak mümkün değil. Çöpler var, temizleyin diyorum, 'Temizleyemeyiz' diyorlar. Müdürü arıyorum, 'Olmaz' diyor. Belediye başkanını arıyorum, telefonumu açmıyor. Sosyal medyaya attım, 'Niye sosyal medyaya attın?' diyorlar ama temizlik yapmıyorlar. 200 sokaktan sadece 10'unu temizleyip basını çağırıyorlar, sonra benden teşekkür bekliyorlar. Bu zaten onların asli görevi. Reklamdan başka bir şey yapmıyorlar. Mahallemde temizlik istediğim seviyeye çıkarsa ben zaten teşekkür ederim."

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mevlana Mahallesi Muhtarı Şahin Işığan'ın eleştirileri karşısında muhtarlık odasını boşalttı.

'MUHATAP BULAMIYORUZ'

Başkan Eşki'nin göreve geldiğinden bu yana hiçbir sorunla ilgilenmediğini vurgulayan muhtar Işığan, "Eski başkan Mustafa İduğ sorunları dinler, sorun olduğunda hemen belediye personelini gönderip çözüm üretirdi. Ömer Eşki ile bırakın çözümü, konuşacak bir muhatap bile bulamıyoruz. Daha önce de 'Muhtarlar Toplantısı'nda tartışmıştık. 45 muhtarın bulunduğu toplantıda 'Bizi aramayın, belediye santralini arayın' dedi. Ben de 'Belediye santrali değil, benim muhatabım sizsiniz' dedim. Hatta sonrasında bazı muhtarlarla toplantıyı terk ettik. Pınarbaşı'ndan Yeşilova'ya, Naldöken'den Doğanlar'a kadar aynı durumda; yollar dökülüyor, çöpler dağ gibi" sözleriyle Bornova'daki tabloyu özetledi.^Muhtarlık odasının boşaltılmasını bir "gözdağı" olarak nitelendiren muhtar Işığan, geri adım atmayacağını belirterek, "Bu keyfi uygulamaya karşı varsa yasal hakkımı sonuna kadar kullanacağım" dedi. Yaşanan olayla ilgili Bornova Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı.