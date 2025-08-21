Buca’da haralara terk edilen atlar vicdanları sızlattı! Görünütülere yürek dayanmazken tepkiler çığ gibi yağdı!

Buca'da atıl durumda bulunan haralarda bazı atların kötü şartlarda, aç ve susuz bırakıldığı, iplerle hayvanlara zarar verildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede denetim yaptı. İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü, Buca Belediyesi ve HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) polis ekiplerin de katıldığı denetimde üç bakımsız at tespit edildi. Yapılan incelemede atların çipsiz ve sahipsiz olduğu belirlendi. Sahipsiz atlar, canlı hayvan nakil araçları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde bulunan Yükten Düşmüş Binek Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Çip takılan atların bakım ve tedavisine başlandı.

ATLAR ARTIK GÜVENDE

İki erkek ve bir dişi atın günlerce aç ve susuz bırakıldığı öğrenildi. Atların artık güvende olduğunu belirten. Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü Sorumlu Veteriner Hekimi Beliz Demir Görgün, "Bize gelen ihbar üzerine hemen harekete geçtik. Buca'da bulunan haralarda açlığa terk edilmiş üç at bulduk" dedi. Beliz Demir Görgün, atların genel durumlarının iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Atlarımız burada deneyimli veteriner hekim ve bakıcılarla birlikteler. Emin ellerdeler. Yaşamlarını artık burada sürdürecekler. Uzman ekiplerimiz sayesinde gerekli muayeneleri yapılacak. Gerekli tedavi ve beslenme prosedürleri uygulanacak. Böylece onları sağlığına kavuşturacağız. Onlara yeni bir hayat vereceğiz. Diğer hayvanlarımızla birlikte sosyal bir ortamda, sağlığına kavuşmuş şekilde hayatlarını sürdürecekler." Pako'da yeni gelen üç at ile birlikte bakım altında olan atların sayısı 7'ye yükseldi. Merkezde 10 da eşek bulunuyor.

TJK'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: "20.08.2025 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan iplerle bağlanmış bazı at görüntülerinin İzmir Hipodromunda olduğu öne sürülerek Türkiye Jokey Kulübü'ne yönelik olumsuz söylemler ve eleştirilerde bulunulmuştur. Söz konusu üzücü görüntülerin İzmir Hipodromunun sınırları dışında olup Kulübümüz bünyesinde bulunmayan bazı münferit ahırlarda çekildiği ve bahsi geçen atların da yarış atı olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir. İzmir Hipodrom Müdürlüğünce konu Belediye ilgililerine aktarılmış ve söz konusu atlar Belediye tarafından teslim alınmıştır. Bu veya benzeri bir durumun Türkiye Jokey Kulübü'ne ait herhangi bir tesiste vuku bulmasının kesinlikle mümkün olamayacağını, hipodromlarımızdaki safkanların barınma ve bakımlarının at sahipleri ve ekipleri tarafından son derece iyi şartlarda gerçekleştirildiğini, safkanların ilgililerince hem birer sporcu hem de birer evlat gibi sevgi ve ilgi ortamında yetiştirildiklerini kamuoyunun bilgisine önemle sunarız."