“İlkel yöntemlerle çöp depolama utanç verici”

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunlarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, İzmir'de vahşi ve ilkel yöntemle çöp depolama yapılmasının utanç verici olduğunu vurguladı. İzmir'in Tire ilçesinde parti teşkilatı ile bir araya geldikten sonra vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mera alanına yaptığı vahşi depolama uygulamasına dikkat çekti. Kırkpınar, "30 yıldır İzmir'in çöp sorununu çözemediler. Şimdi de hayvancılığın ve tarımın kalbi olan Tire'yi çöpe mahkum ediyorlar. İzmir'de zaten çöp sorunu devam ediyor, sokaklar çöp kokuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin beceriksizliği yüzünden sokaklar çöplerle doldu. Artık İzmir'de mızrağın çuvala sığmadığını anlayınca gözlerini Tire'ye diktiler. Böyle bir anlayışla yıllardır mücadele ediyoruz" dedi.

İzmir'in çözüm bekleyen onlarca sorunu olduğunu ifade eden Kırkpınar, "Büyükşehir Belediye Başkanı bu sorunları çözmek yerine her seferinde sudan bahaneler üretip, suçu sağa sola atıyor. Kendisinin öncelikle İzmir'de toplanmayan çöpler, yapılmayan yollar, çözülmeyen trafik, çileye dönen ulaşım ve temizlenmeyen körfez ile ilgilenmesi ve biran evvel bu sorunları çözüm bulması gerekiyor. Sayılı gün çabuk geçer. İzmir bir 5 yıl daha kaybetmesin" diye konuştu.