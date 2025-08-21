  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS PERŞEMBE

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS PERŞEMBE

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde yaşanacak elektrik kesintilerine ilişjin detayları GDZ Elektrik duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS PERŞEMBE

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte 21 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS PERŞEMBE

13:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı

12:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca

10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka-5

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Bademli

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS PERŞEMBE

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak

10:00 - 13:00
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Umurcalı
Şemsiler
Karaman
Arkacılar

13:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe
Gölova
Çile
Ahmetbeyli
Ataköy

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS PERŞEMBE

14:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
İstiklal
Gazi

09:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke

09:30 - 17:00
TİRE / İZMİR
Eskioba

14:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Pancar ( MENDERES YOLU )
Kaplancık

11:00 - 15:00
URLA / İZMİR
M. Fevzi Çakmak

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA