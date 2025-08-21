İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS PERŞEMBE

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte 21 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
13:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı
12:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca
10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka-5
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Bademli
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
10:00 - 13:00
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Umurcalı
Şemsiler
Karaman
Arkacılar
13:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe
Gölova
Çile
Ahmetbeyli
Ataköy
14:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
İstiklal
Gazi
09:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke
09:30 - 17:00
TİRE / İZMİR
Eskioba
14:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Pancar ( MENDERES YOLU )
Kaplancık
11:00 - 15:00
URLA / İZMİR
M. Fevzi Çakmak