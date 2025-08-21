İzmir Körfezi'ndeki kötü kokunun kaynağı ortaya çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yurga, İzmir Körfezi'nde zaman zaman hakim olan kötü kokuya kaynak olarak, hem ölü planktonik organizmaları hem de ölü omurgalı omurgasız hayvanları çürüten bakterileri gösterdi. Dr. Yurga, "Siyanobakteriler, diyatom ve dinoflagellatların çoğalmaları toplu balık ölümlerine sebep oldu. En dayanıklı balıklar olarak bilinen kıkırdaklı balıklar bile 2025 yılı başlarında bu toplu balık ölümlerinden etkilendi. Böyle bir ortamda kirlilik azaltılmadığı sürece koku devam edecektir" dedi.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, bu yıl da duyulmaya başladı. Körfezde bu yıl toplu balık ölümlerine rastlanmazken pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Bölgeye zaman zaman hakim olan kötü koku ve körfezin durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan EÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yurga, "İzmir Körfezi 1990'lardan itibaren sanayileşme, evsel ve sanayi atıklarının foseptik olarak denize serbestçe akıtılması yüzünden kötü kokmaya başlamıştı. 'Islah' adı altında dere diplerinin betonla kaplanması gibi yanlış bir çözümle işe başlandı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi 2000'lerde Büyük Kanal Projesi'ni başlattı. Böylece evsel ve sanayi atıkları yapılan biyolojik arıtma tesislerine yöneltildi. Ayrıca körfez suyu akıntısının önünde bir baraj gibi duran Ragıp Paşa Dalyanı kaldırılınca körfez kendini akıntılarla temizlemeye başladı.