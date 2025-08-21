İzmir’de motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarih ve adreslerde 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların tespit edilmesi için 32 iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtları incelendi.

Bu kapsamda şüphelilerin B.Ö. (25) ve suça sürüklenen B.E.H. (13) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince zanlılar yakalandı. B.E.H'nin iki hırsızlık suçundan da aranmasının olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin motosikletleri çaldıkları anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Ele geçirilen 4 motosiklet, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.