‘Kızımın hayatından endişe duyuyorum’

GEÇTİĞİMİZ yıl İzmir'de Biyokimya Uzmanı Dr Atike A, hastanede beraber çalıştığı eşi Dr. Serdal A'dan feci şekilde dayak yedi. Beyin kanaması geçiren ve kafatasında kırıklar olduğu belirtilen Atike A. hayatta kalmayı başardı ancak yaşadığı travma bitmedi. Eşi Atike A. ve otizmli kızı D.A'ya şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Serdal A'nın aynı hastanede görevine devam etmesi üzerine A. ailesinin bireysel başvurusu ile konu TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'na taşındı. Komisyonun girişimleri ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Uzm. Dr. Serdal A.'yı başka bir hastanede görevlendirdi.

Atike A. geçen yıl Serdal A'dan dayak yiyerek kafa travması geçirmişti.

'İŞİNE GİTMEKTEN KORKUYOR'

İDDİAYA göre; dahiliye uzmanı doktor Serdal A. bu gelişmeler üzerine tekrar eski görev yerine iadesi için dava açtı. Mahkeme Serdal A'nın tekrar eski hastanesinde görevlendirilmesi yönünde karar alırken, gelişmelerden haberdar olan A. ailesi karar karşısında şaşkına döndü.

Uzm. Dr. Serdal A.

Doktor kızı Atike A.'yı öldüresiye döven damadı Serdal A. ile yeniden aynı çatı altında çalışmak zorunda kalmasına isyan eden baba Süleyman A, söz konusu karardan sonra kızı Atike'nin iş yerine gitmeye korktuğunu öne sürdü.

'AYNI ÇATI ALTINDALAR'

SESİNİ duyurmak için hazırladığı dövizlerin üzerine 'Kızımın ölmesini istemiyorum', 'Dr. Kızımın celladıyla aynı çatı altında çalışmasını istemiyorum' diyen memur emeklisi baba Süleyman A, "Kızımın canına kasteden bu kişi yargılanmaktadır. Ben yarım kalan işini tamamlamak ve intikam almak için fırsat kolladığını düşünüyorum. Kızımın celladıyla aynı çatı altında görev yapmasını, her gün aynı korku ve endişeleri yaşamalarını istemiyorum. Bu kişinin aynı yerde görevlendirilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.