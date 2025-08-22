Biri 13 yaşında 2 hırsız kameralara yakalandı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde meydana gelen dört ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Çalınan tüm motosikletler sahiplerine teslim edilirken, zanlılar adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarına yönelik yürütülen detaylı soruşturma kapsamında 32 iş yeri ve güvenlik kameraları titizlikle incelenmesi sonucunda tespit edilen şüpheliler B.Ö. (25) ve B.E.H. (13) yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli sahısların motosikleti çaldığı an kameralara yansıdı. Şüpheliler çaldıkları motosiklete binip gitti.

13 yaşındaki B.E.H.'nin 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Dört motosiklet ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.