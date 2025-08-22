Cinayet davasında sanıklar birbirlerini suçladılar

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde geçen yıl Mehmet Akgül'ün kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin karısı ve 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık S.T. "Mehmet Akgül yoğun bakımdayken A. Akgül'ü tekrar gördüm. Üzerinde sabah normal bir kıyafet varken bu sefer süslenmiş bir şekildeydi" dedi.

Sanık A. Akgül ise müşteki ailenin kendisine ve oğluna düşmanca tavırlar sergilediğini öne sürerek, "Oğlumu da bu davaya dahil etmek istiyorlar, sanıklarla olaydan önce ve sonra telefonla görüşmedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.