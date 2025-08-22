Tonlarca yaşam kaynağı sokaklarda...İzmir'de su boşa akıyor İZSU bakıyor!

Karabağlar Aydın Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 1 haftadır içme suyu hattında meydana gelen arızanın bildirilmesine rağmen onarılmadığını söyledi. Aynı şekilde Konak'ın Eşrefpaşa semtinde de bir su hattı arızası nedeniyle sokak boyunca temiz suyun günlerdir boşa aktığı ifade edildi. Kent genelinde vatandaşlara yapılan su tasarrufu çağrılarına rağmen, kamuya ait su altyapısında yaşanan bu tür ihmaller kamuoyunda tepki ile karşılandı. Karabağlar'daki bir vatandaş, "Musluğumuzu kısmamızı istiyorlar, biz elimizden geleni yapıyoruz ama sokakta tonlarca su gidiyor. Bu bir çelişki değil mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir diğer vatandaş da "Su boşa akıyor, İZSU bakıyor" diye konuştu.

