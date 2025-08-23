İzmir Körfezi'nde kirlilik artınca balık ölümleri başladı! Vatandaş tepkili! "Kötü koku turizmi de etkiliyor"

Tatil yapmak için Fransa'dan İzmir'e geldiğini belirten Celine Doğan (54), "Tatile geldik, 3 gündür İzmir'deyiz. Sahilde gezdiğimiz zaman ara ara kötü kokular oluyordu. Bu kokunun sebebini anlamadık. Kirlilik sandık ama sanırım ölen balıklar nedeniyle bu koku oluşmuş.

'TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

İstanbul'dan İzmir'e geldiğini söyleyen Ferhat Aydın (35), "Gerçekten burada bayağı koku var. Önlem almaları lazım. Bu koku hangi sebepten kaynaklanıyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya el atması lazım. Koku dolaşırken çok rahatsız ediyor. Bu koku yüzünden bir daha gezmek için İzmir'i değil, başka bir kenti tercih ederiz. Bu yaşananlar, turizmi de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.