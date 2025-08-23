İzmir'de barajlar boşalınca bidonlar doldu: Su depolamaya yöneldiler

İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan gece su kesintileri, yeni planlama doğrultusunda 3 günde bir uygulanmaya devam ediyor. Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle vatandaşlar, evlerinde suyu depolamak için bidonlara yöneldi.









İKİ KAT ARTTI

Bidon üretim fabrikası sahibi Anıl Özüduru, talepte ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Su stoklama ve su taşıma ürünlerimize talep geçen seneye göre iki kat arttı. Olan su kesintilerinden dolayı vatandaşlarımız doğal olarak endişeleniyor. Biz de depolarımızda hazır stok bulundurup bayilerimize hızlıca tedarik ediyoruz" dedi.

