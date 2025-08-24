Son dakika: İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: 24 Ağustos Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte 24 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
24.08.2025 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DONANMACI
24.08.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
24.08.2025 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, LALE, MEHTAP
24.08.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES
24.08.2025 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZCAYAKA, HACIHASAN, KONAKLI, OVAKENT
24.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ
23.08.2025 saat 22:30 ile 24.08.2025 saat 12:30 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, TURABİYE
24.08.2025 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ATATÜRK, FATİH, TOKİ
24.08.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.