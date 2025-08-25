İzmir’in kanayan yarası: Körfezin kokusu vatandaşı bezdirdi

"İZMİR GİBİ GÜZEL BİR ŞEHRE YAKIŞMIYOR"

Yurt dışından İzmir'e gelen Adem Aslan ise, "Yurt dışında, İngiltere Liverpool'da ikamet ediyoruz. Buraya fizyoterapiye geliyoruz; geçen hafta da geldik, ondan önceki haftalarda da gelmiştik. Ancak böyle bir koku o zamanlar yoktu. Bu hafta geldiğimizde, çocuklar daha köprüden geçerken 'Baba, ağır bir koku var.' dediler. Yumurta gibi kokuyordu. Buraya geldiğimizde belki koku olmaz diye düşündük ama burada da oldukça ağır ve rahatsız edici bir koku var. Gerçekten çok ağır bir koku var ve İzmir'e yakışmıyor. Bu güzelim sahil, manzara harika, her şey çok güzel ama bu koku insanı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Rahatsız olunca da insan keyif alamıyor. Liverpool'da yaşıyorum, orada da okyanus var ama belki havanın soğuk olmasından dolayı böyle bir koku oluşmuyor. Burada ise tahminimce pis sular denize bırakılıyor; bu durum hem balıkları hem çevreyi olumsuz etkiliyor. Orada böyle bir şeyin olması mümkün değil. Buradaki cezalar sanki caydırıcı değil, denetimler daha sıkı olmalı ve yaptırımlar çok daha ağır olmalı. Bu koku gerçekten dayanılmaz. İzmir gibi güzel bir şehre yakışmıyor. Ege, dünya çapında bilinen bir yer. Ben Liverpool'da taksicilik yapıyorum ve insanlarla konuşurken herkes İzmir'i bilir, çok sever. Orada insanlara İzmir'i tavsiye ediyorum ama şimdi düşünün, biri tavsiyem üzerine buraya gelse ve bu kokuyla karşılaşsa, 'Bu nasıl bir yer?' diye düşünür. Bu, ne kente ne de vatanımıza yakışır" diye konuştu.