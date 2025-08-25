Sosyal devlet dokunuşu

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde hastalıklar ve maddi imkansızlıklar içinde kıvranan Muhsin (57) ve Esengil (51) Darılmaz çiftinin yardım çığlığı karşılıksız kalmadı. Geçirdiği trafik kazası sonrası işsiz kalan ve KOAH hastası eşiyle ilçeye bağlı Hacı İbrahim Mahallesi'nde derme çatma tek göz odada yaşam savaşı veren Muhsin Darılmaz'ın dramını Yeni Asır kanalıyla öğrenen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gelir, evlerinde ziyaret ettiği çiftin birikmiş kira ile elektrik ve su borçlarını ödedi.

Uzun süredir zor durumda olduklarını anlatan Muhsin Darılmaz, "Faturalar ve kirayı ödeyemiyorduk. Karnımızı komşuların yardımıyla doyuruyorduk. Mehmet Başkanım tükenen umutlarımızı yeşertti" diye konuştu.

SEVİNCİNİ GİZLEYEMEDİ

GIDA ve nakit para desteği sağlanan Muhsin Darılmaz'a çiçek seralarında bir iş bulunmasına da aracılık eden Başkan Gelir, önümüzdeki günlerde ailenin evinin tamiratının da gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Aldığı güzel haberlerle havalara uçan Muhsin Darılmaz ise gizleyemediği sevincini Başkan Gelir'in boynuna sarılarak gösterdi. Gelir, "Kapsamlı destek için kaymakamlığımız da devreye girecek. Devletimiz ve desteklerini esirgemeyen Bayındırlı hayırseverlere teşekkürler" dedi.