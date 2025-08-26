İzmir'de fahiş fiyat denetimi! Milyonlarca lira ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından tüketicinin beslenme, sağlıklı yaşama, korunma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ile hizmetlerin, haksız ve fahiş fiyata karşı korunması ve ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, İzmir'de de marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı. Çok sayıda marketi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Denetimlerde; bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

'HUKUKA AYKIRI KAZANÇ ELDE EDENLERE KARŞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR'

Denetim sonrasında Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2025 yılının ilk 6 ayında 405 işletme ve şahıs hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 TL idari para cezası kararı alındı. Diğer taraftan yine eş zamanlı olarak müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife, menü ve indirimli satışlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda İzmir'de 2025 yılı başından bugüne 20 binin üzerinde işletmenin yaklaşık 600 bin ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 24 milyon 768 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden kararlılıkla devam ediliyor' denildi.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız