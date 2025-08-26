Uzman isimden İzmir'e uyarı: O fay her an kırılabilir!

Sonuç olarak zemin koşulları, bina yapım tekniklerindeki arızalar, yapı denetim sistemindeki boşluklar depremin afete dönüşmesinin en büyük nedenleri. Deprem öncesinde, yerleşime uygunluk değerlendirmesi ile tüm ilçelerimizin mikro bölgeleme etütlerini ivedilikle tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda çok önemli bir adım 2021 yılında atılmış ve Bornova'da mikro bölgeleme çalışmalarına başlanmıştı. Ancak 4 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın henüz Bornova'da bile bitirilemedi" diye konuştu.

'KIRSALIN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

İnsanların 'çök-kapan-tutun' dışında henüz tam olarak bilinçlendirilmediğini dile getiren Önalan, "Eğitim çok önemli. Berbat bir yapı stokumuz var. Deprem anı ve sonrası büyük bir kaos ortamı oluşuyor. Bu konuda çok ciddi hazırlıklar ve tatbikatlara ihtiyaç var. Ulaşım arterleri nasıl açık tutulacak, tahliyeler nereden yapılacak, enkazlar nereye dökülecek gibi tüm sorular yanıtını arıyor. İzmir'in, çok acil deprem anında uzun kıyı şeridini ve eldeki vapurları kullanacak bir plana ihtiyacı var" dedi. Deprem sonrası için acil konut ihtiyacını karşılayacak güvenli alanların şimdiden belirlenmesinin şart olduğunu söyleyen Önalan, "Şunu söylemek gerekir ki; ülkedeki kentli nüfusun uzun vadede azaltılması, kırsalın desteklenmesi gerekiyor. Bunun adı da 'kentsel dönüşüm' değil, 'kentsel değişim' olmalı" diye konuştu.