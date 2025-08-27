Acılı annenin umudu filizlendi

CEYDA Yüksel, 20 Ağustos 2020'de Serkan Dindar tarafından vahşice öldürüldü. Sanığa Nisan 2023'te haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi. Gerekçede Serkan Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteği reddelince öfkeye kapıldığı ve tahrik altında Ceyda'yı kapıya doğru fırlattığı öne sürüldü. İstinaf mahkemesi de karar onay verdi. Kamuoyu vicdanını yaralayan karar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık, Yargıtay'ın 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti.

'KABİRE GİTMEKTEN UTANDIM'

CEYDA'NIN annesi Filiz Demiral, Bakanlığın kararına ilişkin Yeni Asır'a konuştu. Demiral, yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kızımın davasında en başından, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bize bir avukat verdi. Son güne kadar da hep yanımda oldular. Umudumu kesmiştim ama beni yalnız bırakmadılar. Göktaş Hanım'la gurur duyuyorum. Bir kadın olarak bu karar gurur verici. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İlk kez bugün biraz nefes alabildim" dedi.

Yargıtay'ın haksız tahrik indirimi kararı sonrası büyük bir yıkım yaşadığını da söyleyen Demiral, "Savcı, kızımın beden dokunulmazlığını korumaya çalıştığını, kızımı öpmeye kalktığında kızımın onu itmesi ve tartışmalarını öne sürerek haksız tahrik indirimini hukuka aykırı görmüştü. Cinsel yaklaşımı reddettiği için katilin öfkelendiğini söylüyorlar. Kızımı kapı boşluğuna ittirip kolunu kopma derecesinde darp etmiş.

Adli tıp raporlarında geçiyor. Kolundaki kesiklerde büyük lezyonlar var. Boğazını kesmiş, yüzünde, çenesinde, boynunda, göğsünde ölümcül darbeler var. Kızım aşırı kan kaybından öldü. Yargıtay bunları nasıl göz önüne almadı? Cinsel ilişkiyi reddetmek öldürme nedeni sayılınca bu meşrulaşıyor ve diğerlerine cesaret veriyor. Kızımın kabrinde kızımla konuşmaya utandım. Ama davadan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

5 yıldır büyük bir mücadele verdiğini de söyleyen Demiral sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı; "Bana destek olanlar sayesinde ayaktayım. Cinsel birlikteliği istemediğinde sonucu ölüm olmamalı. Kadınlar bu kadar kolay katledilmemeli. Mücadelem, katledilen tüm kadınlar için."