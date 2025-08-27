Gençler İzmir’de Uzay Kampı’na katıldı

TÜRKİYE Uzay Ajansı ve Uzay Kampı Türkiye işbirliğinde düzenlenen "TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı'nın açılış töreni İzmir'de yapıldı. Ege Serbest Bölgesi'ndeki Uzay Kampı Türkiye binasında yapılan törende konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türk dünyasının bilimsel açıdan gelişme gösterdiğini söyledi. Kıraç, "Şu anda gerek uzay araçlarımız gerekse uzayda hareket edecek sistemimizin son testleri yapılmak üzere. Kendi yapacağımız atomik saatimizi yani GPS'imizi önümüzdeki sene uzaya göndereceğiz" dedi.