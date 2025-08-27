İzmir Karşıyaka'da işçi ve memurların iş bırakma eylemi devam ediyor!

Disk Genel-İş 10 No'lu Şube yönetiminden yapılan açıklamada, "Belediye işçileri alın terinin karşılığını almakta zorlanıyor, hakları erteleniyor. Kent A.Ş. çalışanları son 5 aydır maaşlarını alamıyor, taksitle ödeme gündeme geliyor. Mart maaşının bir kısmı, nisan, mayıs, haziran ve temmuz maaşları ödenmedi. 1,5 yıl önce ödenmesi gereken TİS farkları da hala yatırılmadı. Personel A.Ş.'de maaşlar geç ve taksitle ödeniyor.

Temmuz maaşlarının sadece yüzde 36'sı ödendi. İşçiler borçlarını ödeyemiyor, psikolojik ve sosyal olarak zorlanıyor. Belediye başkanı göreve geldiğinde 6 ay içinde sorunların çözüleceğini söylemişti ancak aradan 1,5 yıl geçti, verilen sözler tutulmadı" denildi.

'BU MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK GÖREVİMİZ'

Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Yöneticisi Fırat Belen de "Karşıyaka Belediyesi'nde kamu emekçilerinin mücadelesi 15 gündür sürüyor. Saat 10.00-12.00 arasında hizmet üretmiyoruz. Cebimizden aylık 22 bin lira kesilmeye başlandı. Mücadelemiz hakkımız olan ücretleri almamıza ve yeni kazanımların yolunu açacak. Başta korku duvarı vardı, o duvar yıkıldı. Arkadaşlarımızın gözünde çekince yok. Tutanak, soruşturma, ceza tehdidi bizi yıldırmaz. Bu mücadele birleşerek büyüyecek, bunu başaracağız" diye konuştu.