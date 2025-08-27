İzmir'de balık ölümleri kısır döngüye girdi! O 5 kaynak körfezin yükünü artırıyor

Son dakika İzmir haberleri...Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, İzmir Körfezi'nde yıllardır biriken kirlilik nedeniyle oluşan organik maddelerin kısır bir döngüye neden olduğunu belirterek, "Bu yüzden Körfez'in tabanında biriken bu organik yük tabakasının temizlenmesi gerekiyor, aksi takdirde süreç kendi kendini beslemeye devam edecek." dedi.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl görülen balık ölümlerine, son günlerde yeniden rastlanmaya başlandı. Hafta sonu Turan ve Karşıyaka sahillerini çok sayıda ölü balık kaplarken denizin rengi yeşile ve kahverengiye döndü, sahil şeridi boyunca kötü koku etkili oldu.



Aynı zamanda İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu üyesi olan Beşiktepe, Körfez'in yıllardır süren çevresel sorunlarının temelinde, Körfez çevresinde aşırı artan nüfus ve bunun sonucunda artan insan kaynaklı faaliyetlerin bulunduğunu söyledi.



Beşiktepe, kış sonu fitoplankton, bahar ve yaz başında da deniz marulu patlaması olduğunu, deniz marullarının tabana çökerek körfezin yarı kapalı fiziksel yapısı nedeniyle iç körfezde biriktiğini anlattı.

DENİZ MARULLARI KÖRFEZE YÜK

Normal koşullarda deniz marullarının, ortamdaki besin tuzlarını kullanması nedeniyle büyük bir ekolojik fayda sağladığına işaret eden Beşiktepe, "Ancak deniz marullarının çok fazla artması körfeze ek bir yük getiriyor. Tabanda biriken organik maddeler sıcaklıkların artmasıyla bakteriler tarafından parçalanarak inorganik besinlere dönüşüyor. Buna organik dekompozisyon deniyor. Organik maddenin yeniden inorganik hale gelmesi fitoplankton patlamalarını tekrar tetikliyor ve böylece tipik bir döngü oluşuyor. Bu süreçte oksijen biterek balık ölümleri başlıyor." dedi.