İzmir’de Balkan Rüzgarı esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla 94'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eş zamanlı olarak 29 Ağustos'ta başlayacak Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, İzmir'i Balkan ezgileriyle donatacak.

RENKLİ VE ÖZEL KORTEJ

Onur konuğu ülkenin Bosna Hersek olduğu İEF'de 31 Ağustos'a kadar sürecek festival, Bosna Hersek'ten Yunanistan'a; Romanya'dan Karadağ'a uzanan geniş bir coğrafyanın halk dansı ekipleri, müzisyenleri ve sanatçılarını bir araya getirecek. Festival; Balkan kültürünün

coşkusunu, danslarını ve müziğini İzmir'in dört bir yanına taşıyacak. Şölen havasında geçecek festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce İzmirliyi bir araya getirecek. 29 Ağustos saat 19.30'da Gündoğdu Meydanı'ndan başlayıp Lozan Meydanı'nda sona erecek korteje, bando gösterisi ve Balkanlılar Halk Dansları Festivali katılımcılarının dansları da renk katacak.

CANDAN ERÇETİN SAHNE ALACAK

İEF'nin ve festivalin açılış konseri Kültürpark Çim Alan'da yapılacak. Candan Erçetin, saat 21.00'de en güzel şarkılarını seslendirecek. 30 Ağustos Cumartesi günü ise Gaziemir Festival Alanı'nda saat 19.00'da halk dansları gösterileri ve saat 20.00'de Çiğdem Taştan konseri coşkuyu doruğa çıkaracak. Aynı gün Buca'da da etkinlikler olacak. Buca Hasanağa Bahçesi'nde saat 19.00'da halk dansları gösterileri yapılırken, saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Rumeli Band sahne alacak. Festivalin son günü 31 Ağustos'ta ise kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, ilk kez 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla düzenlenmişti.