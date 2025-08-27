İzmir'de katledilen Ceyda Yüksel’in acılı annesinin umudu filizlendi!

Yargıtay'ın haksız tahrik indirimi kararı sonrası büyük bir yıkım yaşadığını da söyleyen Demiral, "Savcı, kızımın beden dokunulmazlığını korumaya çalıştığını, kızımı öpmeye kalktığında kızımın onu itmesi ve tartışmalarını öne sürerek haksız tahrik indirimini hukuka aykırı görmüştü. Cinsel yaklaşımı reddettiği için katilin öfkelendiğini söylüyorlar. Kızımı kapı boşluğuna ittirip kolunu kopma derecesinde darp etmiş.

Adli tıp raporlarında geçiyor. Kolundaki kesiklerde büyük lezyonlar var. Boğazını kesmiş, yüzünde, çenesinde, boynunda, göğsünde ölümcül darbeler var. Kızım aşırı kan kaybından öldü. Yargıtay bunları nasıl göz önüne almadı? Cinsel ilişkiyi reddetmek öldürme nedeni sayılınca bu meşrulaşıyor ve diğerlerine cesaret veriyor. Kızımın kabrinde kızımla konuşmaya utandım. Ama davadan vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

5 yıldır büyük bir mücadele verdiğini de söyleyen Demiral sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı; "Bana destek olanlar sayesinde ayaktayım. Cinsel birlikteliği istemediğinde sonucu ölüm olmamalı. Kadınlar bu kadar kolay katledilmemeli. Mücadelem, katledilen tüm kadınlar için."