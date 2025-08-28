Çankırı: CHP, İzmir’i açık hava çöplüğüne çevirdi

BUCA'DA aylardır süren çöp sorunu, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklarda günlerce toplanmayan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye dayanılmaz kötü koku yayıyor. Buca Belediyesi'nin çözüm bulamadığı çöp dağlarının biriktiği alanda yangın çıktı. Alevler çevre esnafını tehdit ederken, bölge tamamen duman altında kaldı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yangın çıkan bölgede inceleme yaptı, esnafı gezerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çankırı yaptığı açıklamada, "Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor. Esnaf ve vatandaşlar mağdur, maske takmadan dolaşmak çok zor. CHP yönetiminde İzmir adeta artık açık hava çöplüğüne dönüştü. Körfez kokuyor, çöp dağları büyüyor. Vatandaşın gündemi çöp, koku, susuzluk iken; muhalefetin gündemi parti içi hesaplar ve cezaevi ziyaretleri" diye konuştu