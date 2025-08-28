Çeşme’deki su kesintileri sona erdi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından geçtiğimiz haftalarda devreye alınan Karareis Barajı'ndaki suyun içme suyu dağıtım şebekesine verilmesi üzerine Çeşme'deki zorunlu su kesintileri sona erdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Çeşme'deki zorunlu kesintiler ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "Devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2'nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştır. İdaremiz ekiplerince tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır" denildi.